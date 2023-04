Auslese bei Azubis trotz Bewerbermangel - Warum Pflegebetriebe bei den jungen Fachkräften nicht nur aufs Zeugnis schauen sollten (FOTO)

Würselen (ots) - Eine Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und

Sozialökonomie (FiBS) zeigt, dass die Ausbildung für viele Abiturienten

attraktiv ist, jedoch gerade Menschen mit einem Hauptschulabschluss

Schwierigkeiten haben, eine Ausbildung zu beginnen. Das liegt häufig daran, dass

die Unternehmen wie Pflegebetriebe sich zu sehr auf die Zeugnisse der Bewerber

verlassen, um über ihre Anstellung zu entscheiden. Dabei gibt das Schulzeugnis

allein kaum Aufschluss über die Arbeitsmoral und Qualifikationen der Bewerber.



Die Medi Talents GmbH ist ein langjähriger Branchenpartner und unterstützt

Pflegebetriebe bei der Hilfs- und Fachkräftegewinnung. In diesem Artikel haben

die Experten der Recruiting-Agentur daher die wichtigsten Kriterien vorgestellt,

die Pflegebetriebe bei der Personalauswahl berücksichtigen sollten, um

erfolgreich Fachkräfte zu finden.





Warum Schulnoten allein bei der Bewerberauswahl nicht aussagekräftig genug sindSchulnoten sind oft das erste Kriterium, auf das die Unternehmen bei derBewerberauswahl achten. Ein gutes Zeugnis bedeutet aber nicht automatisch, dassein Bewerber auch für die Pflegebranche geeignet ist. Die Arbeit in der Pflegeerfordert viele Soft Skills wie Empathie, Geduld, Teamfähigkeit undBelastbarkeit. Diese Fähigkeiten können nicht allein anhand von Noten bewertetwerden. Vielmehr sollten Pflegebetriebe auch die folgenden Soft Skills derBewerber genauer unter die Lupe nehmen.1. EmpathieEmpathie ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Pflegekräfte mitbringensollten. Sie ermöglicht es ihnen, sich in die Lage der Patienten zu versetzenund deren Bedürfnisse und Gefühle zu verstehen. Auszubildende mit hoherEmpathiefähigkeit können somit besser auf die individuellen Bedürfnisse undWünsche der Patienten eingehen und eine höhere Zufriedenheit und eine bessereVersorgung gewährleisten.2. VerantwortungsbewusstseinEin weiteres Kriterium, das bei der Auswahl berücksichtigt werden sollte, istdie Bereitschaft des Bewerbers, Verantwortung zu übernehmen. Pflege ist einBeruf, der hohe Anforderungen an die physische und psychische Belastbarkeitstellt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Bewerberinnen und Bewerber bereitsin jungen Jahren eine gewisse Reife und Eigenverantwortung mitbringen.3. LernbereitschaftDie Pflegebranche unterliegt einem ständigen Wandel. Neue Technologien undBehandlungsmethoden erfordern ein kontinuierliches Lernen und eine ständigeAnpassung der Fähigkeiten. Pflegebetriebe sollten daher auch darauf achten, dassdie Bewerber eine hohe Lernbereitschaft mitbringen und auch nach der Ausbildungbereit sind, sich weiterzubilden.4. TeamfähigkeitDie Arbeit in der Pflege erfordert oft eine enge Zusammenarbeit mit anderenPflegekräften und medizinischen Fachkräften. Auszubildende mit hoherTeamfähigkeit können besser mit anderen zusammenarbeiten, kommunizieren undkonstruktiv Kritik annehmen.5. Körperliche FitnessPflegekräfte müssen oft schwer heben, lange stehen und sich um die Bewegung vonPatienten kümmern. Daher ist es auch wichtig, dass Pflegebetriebe bei derAuslese von Auszubildenden auch auf deren körperliche Fitness achten. Bewerber,die fit und gesund sind, können den körperlichen Belastungen besser standhalten.6. FlexibilitätDie Arbeit in der Pflegebranche erfordert auch eine gewisse Flexibilität.Bewerber, die flexibel sind und sich schnell an neue Gegebenheiten anpassenkönnen, sind in der Lage, auch unter stressigen und unvorhergesehenenBedingungen ruhig und besonnen zu handeln.7. SinnhaftigkeitInsgesamt kann die Arbeit in der Pflegebranche sehr herausfordernd und emotionalbelastend sein. Um sich langfristig zu motivieren und zu engagieren, ist eswichtig, dass Auszubildende einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Sie sollten dasGefühl haben, dass ihre Arbeit einen positiven Einfluss auf das Leben andererMenschen hat. Pflegebetriebe sollten daher auch darauf achten, dass Bewerber indem Beruf die Sinnhaftigkeit erkennen.