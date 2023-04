NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte nach dem freundlichen Wochenstart wieder an Schwung verlieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Dienstag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn nur geringfügig höher bei 34 024 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen wird 0,8 Prozent im Plus erwartet, nachdem er am Vortag kaum verändert geschlossen hatten.

Positive Impulse kamen von chinesischen Wirtschaftsdaten, die insbesondere die konjunktursensiblen US-Technologiewerte antrieben. Die Wirtschaft des Landes hat sich überraschend stark erholt: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - so schnell wie seit einem Jahr nicht mehr. Eine "angenehme Überraschung" war laut Bloomberg-Ökonom Eric Zhu die Stärke der Einzelhandelsumsätze im März: "Eine lange ersehnte Umorientierung zum Verbrauch war eine große Triebkraft für die Erholung nach dem Covid-Abschwung."