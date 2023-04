Gungnir plant geophysikalische Messungen bei Hemberget in Schweden, die auf eine Kupfer-Nickel-Mineralisierung abzielen

SURREY, BC / ACCESSWIRE / 18. April 2023 / – Gungnir Resources Inc. (TSXV:GUG)(OTC PINK:ASWRF) („Gungnir“ oder das „Unternehmen“) meldet, dass das Unternehmen die endgültigen Pläne zur Durchführung elektromagnetischer (EM) geophysikalischer Messungen auf seinem Konzessionsgebiet Hemberget im Bezirk Vasterbotten in Nordschweden erarbeitet. Damit will das Unternehmen Leiter in Oberflächennähe ermitteln, die möglicherweise mit einer Kupfer-Nickel-Sulfidmineralisierung innerhalb einer großen, geschichteten mafisch-ultramafischen Intrusion in Zusammenhang stehen. In ähnlichen, jedoch viel kleineren Intrusionen, die sich südlich auf dem Projekt Knaften des Unternehmens befinden, lagert eine Kupfer-Nickel-Mineralisierung, die Gungnir bereits zuvor entdeckt hat. Die Arbeiten bei Hemberget sollen zeitgleich mit den Bohrungen bei der hochgradigen Nickellagerstätte Lappvattnet des Unternehmens erfolgen; weitere Einzelheiten werden folgen. Die Karten zu Hemberget finden Sie unter folgendem Link (Abbildung 1).