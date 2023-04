DAX: Schon wieder neues Jahreshoch! Wann fällt die 16.000-Punkte-Marke?

Erneut von seiner freundlichen Seite hat sich am Dienstag der deutsche Aktienmarkt gezeigt. Nach überwiegend erfreulichen Quartalsbilanzen aus den USA baute der DAX am Nachmittag die Gewinne noch etwas aus und lag zuletzt mit 0,8 Prozent im Plus bei 15.916 Punkten. Damit rückt die runde Marke von 16.000 Zählern in unmittelbare Reichweite. Letztmals lag der deutsche Leitindex Anfang vergangenen Jahres über 16.000 Zählern.

Die Saison der Quartalsberichte nimmt allmählich Fahrt auf. Vorbörslich ließen sich weitere US-Großbanken wie Goldman Sachs und Bank of America, aber auch Konzerne wie Johnson & Johnson und Lockheed Martin in die Bücher schauen. Die vorbörslichen Kursreaktionen fielen überwiegend positiv aus, die Papiere von Goldman Sachs gerieten allerdings unter Druck.

Ist die Zeit der Megatrends vorbei? Diese Aktien zeigen: NEIN. Man muss nur wissen, wo man sie findet. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion