„Der Erhalt der CE-Kennzeichnung für den Syantra DX TM Breast Cancer Test bringt uns einen Schritt näher, Frauen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, Brustkrebs in früheren Stadien zu erkennen, wenn er am besten behandelbar ist", sagte Dr. Kristina Rinker, Syantra Mitbegründerin und Chief Scientific Officer.

CALGARY, AB, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Syantra gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für den Syantra DX TM Breast Cancer Test erhalten hat. Syantra DX TM Breast Cancer ist ein minimal-invasiver Bluttest zur Erkennung einer aktiven Brustkrebs-Signatur – in den frühesten Stadien, in denen er leichter zu behandeln ist. Der Test wertet Genexpressionsmuster von 12 einzigartigen Biomarkern durch ein kundenspezifisches qPCR-Verfahren aus, bei dem proprietäre Software zum Einsatz kommt, die von Algorithmen des maschinellen Lernens abgeleitet ist. Die CE-Kennzeichnung ermöglicht es dem Unternehmen, den Bluttest in der Europäischen Union und anderen Ländern, die diese Bezeichnung anerkennen, zu vermarkten.

„Der blutbasierte Test von Syantra kann dazu beitragen, die Brustkrebserkennung bei Frauen mit hohem Brustkrebsrisiko zu verbessern, insbesondere bei jungen Menschen mit genetischer Veranlagung und bei Frauen mit dichter Brust oder unterschiedlichem ethnischen Hintergrund. Für diese Frauen kann die Standard-Screening-Mammografie unzureichend sein, und es werden dringend empfindlichere Tests benötigt", sagte Dr. Massimo Cristofanilli, Professor of Medicine, Director of Breast Medical Oncology und Associate Director of Precision Medicine im Sandra and Edward Meyer Cancer Center bei Weill Cornell Medicine. Dr. Cristofanilli ist außerdem bezahltes Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Syantra Inc.

Informationen zu Syantra

Syantra ist ein Unternehmen der Präzisionsbiotechnologie, das die Art und Weise, wie Krebs erkannt und behandelt wird, verändert. Sein Hauptprodukt, Syantra DX TM Breast Cancer, ist ein minimal-invasiver und leistungsstarker Bluttest zur Erkennung von Brustkrebs im frühesten Stadium.

KONTAKT

Für weitere Informationen über Syantra und den Syantra DX TM Breast Cancer Test besuchen Sie bitte: www.syantra.com

