Phishing Attacke im Online Banking – so bleiben Sie nicht auf dem Schaden sitzen

Wer Opfer eines Phishing Angriffs auf sein Konto geworden ist, der sollte prüfen lassen, ob die Bank den Schaden übernehmen muss. Das ist immer dann der Fall, wenn der Kunde nicht mutwillig oder grob fahrlässig gehandelt hat. Das ist in der Praxis eher selten der Fall. Vor allem muss die Bank nachweisen, dass sich der Verbraucher falsch verhalten hat. Diverse aktuelle Gerichtsurteile, die wir in unserem Gastbeitrag auf n-tv präsentiert haben, zeigen, wie gut die Chancen auf Schadensersatz sind.

Wenn sich Ihre Bank also weigert, den Schaden übernehmen, dann sollten Sie bei der IG Widerruf kostenlos und unverbindlich prüfen lassen, wie wir Ihren Fall einschätzen. Dies ist hier möglich. Im Zuge dieser Prüfung sagen wir Ihnen auch, wie das weitere Vorgehen aussehen könnte. Das muss nicht immer sofort eine Klage vor Gericht sein. In vielen Fällen ist bereits ein außergerichtliches Vorgehen durch einen erfahrenen Rechtsanwalt sehr wirksam.

Besteht keine Rechtsschutzversicherung, so bieten wir in zahlreichen Fällen auch ein Vorgehen auf Basis eines reinen Erfolgshonorars an. Das bedeutet: Kosten entstehen nur dann, wenn es gelingt, den Schaden zu reduzieren bzw. die Übernahme des Schadens durch das Kreditinstitut zu erreichen. Betroffene sollten sich daher bei der IG Widerruf melden, um Ihren Fall prüfen zu lassen.