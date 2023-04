Ermittlungen wegen Falschaussage nötig

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Nach längerer Zwangspause ist der Diesel-Strafprozess gegen vier angeklagte Ex-Führungskräfte von Volkswagen am Dienstag am Landgericht Braunschweig fortgesetzt worden. Der Vorsitzende Richter Christian Schütz machte bei der Vernehmung eines früheren Audi-Mitarbeiters mehrmals deutlich, dass er mit dessen Art der Aussage nicht einverstanden ist. Aus seiner Sicht sei eine Prüfung von Ermittlungen wegen uneidlicher Falschaussage nötig, sagte Schütz zum Abschluss.

In dem Diesel-Strafprozess wird den vier Angeklagten unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit Täuschungsprogrammen in der Abgassteuerung von Millionen Dieselautos vorgeworfen. Als Zeuge blieb der frühere Audi-Mitarbeiter häufig bei allgemeinen Formulierungen oder erinnerte sich nicht, was den Richtern sichtbar missfiel. Schütz betonte mit Blick auf den früheren Diplom-Ingenieur in herausgehobener Stellung bei Audi, dass er vollständig aussagen müsse und nicht erst auf deutliches Nachfragen reagieren dürfe.