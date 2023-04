Party vorbei? So tief könnten Tech-Aktien bei einer milden Rezession crashen

"Der Technologiesektor scheint überkauft zu sein", so die Analysten um JPMorgans Marko Kolanovic. "Innerhalb des Technologiesektors haben wir argumentiert, dass unrentable Bereiche nicht performen werden, wobei wir eine positivere Einstellung zu qualitativ hochwertigen Bereichen mit gutem Cashflow haben", so Kolanovic.

Kolanovic gehört an der Wall Street eigentlich zu den größten Bullen. Seit dem Crash 2022 hat er seine Meinung allerdings revidiert und seine Prognosen den sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten für dieses Jahr angepasst. Sein Jahresendziel für den S&P 500liegt bei 4.200 Punkten. Das entspricht knapp dem aktuellen Kurs des Index.

US-Aktien haben sich in diesem Jahr trotz düsterer Gewinnprognosen und zunehmender Rezessionsängste gut gehalten. Tech-Aktien haben die Rallye angeführt. Der technologielastige Nasdaq 100 ist seit Jahresbeginn um 20,5 Prozent gestiegen, während der breitere S&P 500 nur knapp neun Prozent zugelegt hat. Die Kursgewinne könnten daher laut JPMorgan eher auf die thematische Begeisterung für Trends wie Künstlicher Intelligenz zurückzuführen sein, als auf breitere makroökonomische Faktoren.

Laut JPMorgan sei die Risikoprämie für Aktien ab der zweiten Hälfte des Jahres 2023 nicht mehr attraktiv. Die Wall Street-Bank bevorzuge daher Cash. Selbst bei einem Soft Landing betrage das Aufwärtspotenzial bei Aktien weniger als fünf Prozent. Bei einer milden Rezession könnten Aktien dagegen um 15 Prozent oder mehr fallen und gar ihre bisherigen Tiefststände wieder erreichen, so Kolanovic.

Ein weiterer Faktor sei der Cboe Volatility Index (VIX) und die Entwicklung der Zinssätze. Nach Angaben von Bloomberg ist der VIX auf fast 17 gesunken, den niedrigsten Stand seit Januar 2022. Das zeuge von "Selbstzufriedenheit", so Kolanovic. In der Zwischenzeit bestehe ein "klares und steigendes Risiko", dass die Beamten der Federal Reserve die Markterwartungen für Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte nicht erfüllen werden, so Kolanovic weiter.

FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt Ihnen in diesen unsicheren Zeiten einen exklusiven Einblick in sechs Rezessions-Gewinner – charttechnisch aussichtsreiche Werte, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich hier den kostenlosen Report für eine stabile Performance in volatilen Zeiten!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion