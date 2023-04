Mehr als 20 Digitaltechnologieführer aus Hangzhou stellen auf der InnoEX aus

2019 feierte „City Brain" aus Hangzhou sein Debüt in Hongkong. Nach einer dreijährigen Pause führte Hangzhou eine Delegation von mehr als 20 Unternehmen und Institutionen, die an der Spitze der digitalen Wirtschaft der Stadt stehen, nach Hongkong, um ihre Errungenschaften vom 12. bis 15. April auf der InnoEX 2023 vorzustellen.

Am 270 Quadratmeter großen Stand von Hangzhou wurden zahlreiche Anwendungsszenarien wie das City Brain 2.0, die Anwendungsplattform des Hubin Smart Business District und die Schaltzentrale des Asian Games Park gezeigt. Mehr als 20 Technologieführer hielten Präsentationen zu ihren Höhepunkten und sechs Unternehmen debütierten neue Produkte und Technologien.

Die KI-gestützte Smart-City-Plattform Hangzhou City Brain 2.0, ein gemeinschaftsorientiertes Projekt, will die Nachbarschaft von morgen neu definieren, indem sie Projekte fördert, die zu besseren Wohn- und Verkehrslösungen für alle Mitglieder der Gesellschaft führen. Das Projekt China Vision Valley konzentriert sich auf die gesamte industrielle Kette der visuellen Intelligenz, um ein fortschrittliches Produktionscluster zu schaffen, das als Modell für die zukünftige industrielle Entwicklung dienen kann.

Das globale digitale Handelsportal, das gemeinsam von Informa Markets und der Hangzhou Expo Group entwickelt wurde, verspricht, als Ergänzung zu den weltweit führenden Messeplätzen zu dienen, indem es erstklassige Geschäftshandelsressourcen integriert und über eine digitale Plattform global verfügbar macht. Es bietet Ausstellern und Besuchern präzise und professionelle Handelsdienstleistungen und ermöglicht es ihnen, während des Messezeitraums mit einer weitaus größeren Auswahl an potenziellen Kunden, Partnern und Lieferanten aus aller Welt in Kontakt zu treten.

Auf der Hangzhouer Sonderwerbekonferenz „Digital and Intelligent Hangzhou, Envisioning the Future" unterzeichneten Unternehmen, Organisationen und Behörden aus Hangzhou und Hongkong drei Absichtserklärungen: die Global Digital Trade Expo Collaboration, die Hangzhou-Hongkong Science and Technology Collaborative Innovation Platform und die strategische Zusammenarbeit zwischen der Hangzhou Expo Group und PICO, die neue Räume und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten eröffnen.

Mehr als 60 Unternehmen und Institutionen aus Hongkong nahmen an der Konferenz „Digital + Service + Manufacturing Coupling and Symbiosis" zur Förderung der High-End-Dienstleistungsindustrie zwischen Hangzhou und Hongkong teil, darunter Morgan Stanley, JPMorgan Chase und Blackstone. Der Schwerpunkt lag auf bilateralen Investitionen und Entwicklungen sowie auf der praktischen Zusammenarbeit im High-End-Dienstleistungssektor.

Nachrichtenquelle: Das Büro für Hongkong and Macau der Kommunalregierung von Hangzhou

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2055467/1_ID_d2ecb95118aa.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mehr-als-20-digitaltechnologiefuhrer-aus-hangzhou-stellen-auf-der-innoex-aus-301800435.html