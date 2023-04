JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Analyst Peter Welford geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass es keine Änderungen an den Jahreszielen des Pharmakonzerns geben wird./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 10:21 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 89,15EUR gehandelt.