NEW YORK (dpa-AFX) - Mit uneinheitlicher Tendenz haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag im frühen Handel präsentiert. Der Dow Jones Industrial sank um 0,30 Prozent auf 33 885,95 Punkte. Dagegen stieg der breit gefasste S&P 500 um 0,19 Prozent auf 4159,06 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,49 Prozent auf 13 151,77 Punkte.

