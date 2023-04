BONN (dpa-AFX) - "Überholte Standards", "unnötige Ausgaben" - der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass sich der Bund in Zeiten zunehmender Digitalisierung zu viele Büros leistet. "Der Bund sollte überzählige Büroflächen abgeben und Neubauten auf ein Mindestmaß beschränken", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme. Er habe die Anpassung an flexible Arbeitsformen versäumt und leiste unnötige Ausgaben in Millionenhöhe. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Die Prüfer schätzten, dass der Bund pro Jahr 300 Millionen Euro Kaltmiete einsparen könnte, wenn 20 Prozent der Büroflächen aufgegeben würden. Außerdem würde der Ausstoß klimaschädlicher Gase reduziert.