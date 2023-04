Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ludwigsburg / Hannover (ots) -- Die Management- und IT-Beratung bietet ab sofort cloudbasierte SaaS-Produktean, die industrielle Produktionsprozesse effizienter und datengetriebenermachen- Gebündelt werden die digitalen Produkte unter dem Cluster 'Industrial CloudSolutions'- MHP startet mit zwei Qualitätssicherungstools: Sounce und paint_it- Zehn parallele Teams mit insgesamt über 90 Entwicklerinnen und Entwicklern- Im Porsche-Werk Leipzig und im Entwicklungszentrum in Weissach bewährt sichSounce bereits seit über zwei Jahren im Alltagsbetrieb- ICS ist Teil der Digitalstrategie der Porsche AG und unterstützt diestrategischen Entwicklungen des Volkswagen Konzerns- MHP stellt ICS und mit Sounce, paint_it und FleetExecuter eine Auswahl seinerdigitalen Produkte auf der Hannover Messe #HM23 vom 17. bis 21. April vorAls Technologie- und Businesspartner führt MHP seine Kunden nicht nur durch dieTransformation der Branche, die Management- und IT-Beratung entwickelt sich auchselbst permanent weiter. Ab sofort bietet MHP als Full-Service-Anbieter für diedigitale Transformation gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) alsTechnologiepartner sowie mit Volkswagen als Partner aus der Industriecloudbasierte Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS-Lösungen) an. Sie sollen dieindustriellen Produktionsprozesse effizienter, datengetriebener, resilienter undnachhaltiger machen. Gebündelt werden diese Leistungen bei MHP, der größtenTochtergesellschaft der Porsche AG, unter dem Cluster'Industrial CloudSolutions' (ICS).Damit werden - neben den bisherigen Services - auch digitale SaaS-Produkte dasLeistungsportfolio ergänzen. Denn die Produktion der Zukunft arbeitetdatengetrieben und agiert weitestgehend autonom. Produktionsnetzwerke sind überCloud-Architekturen hochgradig vernetzt und ermöglichen schnellenDatenaustausch. Dabei erweitern die Produkte Sounce, FleetExecuter und paint_itdas Geschäftsfeld von MHP. Nicht nur basieren diese und alle folgenden Produkteauf umfangreichen Projekterfahrungen in den Themen Cloud-Strategie,Cloud-Architektur, Cloud-Entwicklung und -Migration sowie Cloud-Operations;aktuell arbeiten bereits zehn parallele Teams mit insgesamt über 90Entwicklerinnen und Entwicklern am Bau dieser Softwareprodukte.MHP wird Teil des softwarebasierten ZukunftsmarktsMichael Appel, Partner bei MHP: "Im Rahmen von Industrial Cloud Solutions bietenwir ab sofort fertige, digitale Produkte an, die bereits OEM-erprobt sind unddie somit unsere Kunden auf ihrem Weg in die Produktion der Zukunft begleiten.Mit ICS bündeln wir die Kompetenzen von MHP, Porsche und des Volkswagen Konzerns