Mehr als jedes zweite Unternehmen zahlt Urlaubsgeld / Randstad-ifo-Studie zum Urlaubsangebot in Unternehmen (FOTO)

Eschborn (ots) - Im Juni und Juli ist es im Großteil der deutschen Unternehmen

so weit: Beschäftigte bekommen Urlaubsgeld. Wie viel für reiselustige

Arbeitnehmende in der Urlaubssaison drin ist, zeigt eine aktuelle Randstad

Studie.



Energie, Lebensmittel, Dienstleistungen: Nicht nur das Leben ist teuer geworden.

Auch das Reisen und Urlauben belastet das Haushaltsbudget. Da kann ein halbes

Brutto-Monatsgehalt einen großen Unterschied machen. So viel zahlen Arbeitgeber

im Durchschnitt als Urlaubsgeld. Insgesamt 57% aller deutschen Unternehmen

gewähren eine Sonderzahlung, um ihren Beschäftigten finanziell in der

Urlaubssaison unter die Arme zu greifen. Die meisten Arbeitnehmenden erhalten

den Zuschlag in den Sommermonaten: 51% der Unternehmen zahlen das Urlaubsgeld im

Juni und 21% im Juli aus. Das zeigt die aktuelle

Randstad-ifo-Personalleiterbefragung (Q1 2023) (https://www.randstad.de/hr-porta

l/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) .





Anteil vom Bruttogehalt oder Pauschale: So viel Urlaubsgeld wird gezahltBesonders oft wird Urlaubsgeld in der Industrie gezahlt (78%), 59% derHandelsunternehmen geben Geld zum Urlaub dazu und im Dienstleistungssektor sindes 41%.In 62% aller Unternehmen richtet sich das Urlaubsgeld nach dem Bruttolohn: ImDurchschnitt liegt der Anteil bei 55% eines Monatsgehaltes. In derDienstleistung ist der Anteil vom Bruttogehalt mit 59% in 56% der Unternehmen amhöchsten. Am häufigsten wird im Handel ein Anteil gezahlt (68%). Dort beträgt er51% vom Gehalt. 65% der Industrieunternehmen zahlen einen Anteil von 54%.38% aller Unternehmen zahlen einen Pauschalbetrag von im Durchschnitt 22,50 Europro Urlaubstag. Am häufigsten wird ein Pauschalbetrag im Dienstleistungssektorgezahlt (44%). Dieser liegt allerdings im Durchschnitt nur bei 18 Euro. In derIndustrie wird die höchste Pauschale bezahlt: 28 Euro von 35% der Unternehmen.Im Handel zahlen 32% der Unternehmen 19 Euro.Arbeitnehmende in kleinen Unternehmen gehen am häufigsten leer ausAm wenigsten Urlaubsgeld springt für Arbeitnehmende in kleinen Unternehmen raus.Nur 49% der Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden unterstützen ihreAngestellten hier, im Gegensatz zu 76% der Firmen mit mehr als 500Mitarbeitenden. "Urlaub ist ein wichtiger Bestandteil der Mitarbeiter Benefitseines Arbeitgebers, egal ob es um die Anzahl der Urlaubstage, die zusätzlichefinanzielle Unterstützung oder Planung der freien Tage geht," so Petra Timm,Director Communications bei Randstad Deutschland: "Denn der Trend geht dahin,das Arbeiten immer individueller auszugestalten, neue Lösungen zu finden, auchwas die Erholung und den Ausgleich angeht."Unternehmen bieten durchschnittlich 29,2 Urlaubstage anIm Durchschnitt haben Arbeitnehmende in allen Unternehmen einen Urlaubsanspruchvon 29,2 Tagen. Im Branchen- und Größenvergleich zeigen sich hier kaumUnterschiede. In der Befragung gaben einzelne Unternehmen an, bis zu 36 TageUrlaub im Jahr anzubieten. Wie flexibel sind deutsche Unternehmen, wenn es umden Urlaubsantrag geht? 61% ermöglichen es ihren Mitarbeitenden, den Urlaubunterjährig flexibel einzureichen. In 26% muss die gesamte Urlaubsplanung Anfangdes Jahres eingehen, in 9% zum Ende des Vorjahres. 4% der Unternehmen setzeneine Frist mit einer bestimmten Anzahl von Tagen vor dem Urlaubsantritt. In 24%der Unternehmen können sich Mitarbeitende ihren Urlaub auszahlen lassen.Zusätzlichen unbezahlten Urlaub bieten 67%, Bildungsurlaub 59% der Unternehmenan.Über die Randstad-ifo-PersonalleiterbefragungDie vorgestellten Ergebnisse stammen aus derRandstad-ifo-Personalleiterbefragung Q1 2023 (https://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) , die quartalsweisedurch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstaddurchgeführt wird. Die Studie befragt bis zu 800 Personalverantwortliche indeutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen. Die Sonderfragen imersten Quartal 2023 bieten einen Einblick in das Urlaubsangebot in Unternehmen.