UBS stuft Volvo B auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 166 auf 177 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der europäische Investitionsgütersektor dürfte sich in das Jahr 2023 hinein weiterhin vergleichsweise besser als der Gesamtmarkt entwickelt haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf das erste Quartal. Mit Blick auf den Nutzfahrzeughersteller, der am 20. April sein Zahlenwerk vorlegen will, schrieb er: Die Fundamentaldaten des Lkw-Marktes zeigten weiterhin Anzeichen von Schwäche, sowohl aus Sicht der Kunden als auch aus wirtschaftlicher Sicht./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 20:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 18,80EUR gehandelt.



