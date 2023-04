Welches sind die wichtigsten Kennzahlen, auf die sich Ihr Managementteam konzentriert?

Andreas Kroell: Die wichtigste Kennzahl ist für uns der operative Cashflow und der operative Gewinn aus der Gewinn- und Verlustrechnung vor Abschreibung und Amortisierung von immateriellen Vermögenswerten bzw. Goodwill. Die beiden Kenngrößen sind buchhalterisch relativ nahe. Dieses Verfahren glättet Zahlungsein- und ausgänge. Der operative Cashflow kann dadurch stark beeinflusst werden. Wenn beispielsweise am 31.12. eine Zahlung ein- oder ausgeht und das Ganze dann erst ein oder zwei Tage später erfolgt, fällt es dadurch erst in die nächste Periode. Nichtsdestotrotz bereinigen die beide Kenngrößen die Amortisierung von immateriellen Vermögensgegenständen. Das ist ein größeres Thema. Wir haben also in den letzten Jahren verschiedene kleinere Unternehmen übernommen. Diese haben sich allesamt gut ausbauen und zum Wachsen bringen lassen. Es ist jedoch bilanziell so, dass die Abschreibung des Goodwills über einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgt. Was natürlich auf die Gewinn- und Verlustrechnung, Bottom Line, einen erheblichen Einfluss hat. Dabei wurden alle Zahlungen und Aufwendungen bereits in der Vergangenheit erbracht. Also es besteht dort keine finanziellen Belastungen für unser Unternehmen mehr. Insofern denken wir, es macht Sinn da auf Größen zu setzen, die genau dieses Thema Abschreibungen an der Stelle bereinigen.

Wie ist die Kapitalstruktur von De.mem bzw. wie ist das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital?

Andreas Kroell: De.mem hat eine sehr gesunde Kapitalstruktur. Wir sind so gut wie ausschließlich durch Eigenkapital finanziert. Das Einzige an Finanzverbindlichkeiten unsere Bilanz liegt in kleineren Darlehen aus dem operativen Geschäftsverlauf heraus. Diese nehmen wir auf, um beispielsweise Fahrzeuge zu finanzieren. Das ist allerdings aus Sicht der Gesamtbilanz fast unwesentlich. Insofern denken wir, dass wir an der Stelle auch sehr gut aufgestellt sind, wenn es darum geht zukünftiges Wachstum zu finanzieren.