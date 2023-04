Sharegain gibt strategische Allianz mit J.P Morgan bekannt.

Die SLTech-Lösung von Sharegain Ltd. wird es J.P Morgan ermöglichen, sein Kreditangebot von Wertpapieragenturen zu verbessern, indem sie es neuen Vermögensverwaltern und Online-Brokern zugänglicher macht. Diese Zusammenarbeit fügt dem wachsenden Kundenstamm von Sharegain in APAC, Europa und im Nahen Osten einen weiteren globalen Verwahrer hinzu.

Harpreet Bains, Global Head of Product Management, J.P. Morgan's Agency Securities Finance Abteilung, sagte: „Diese spannende Zusammenarbeit ermöglicht es J.P. Morgan, die wachsenden Bedürfnisse des Aggregator-Segments zu erfüllen, das zunehmend nach skalierbaren Lösungen sucht, um ihren Endkunden Wertpapierleihe anzubieten, ohne dass dabei die Implementierung von Zeit-komplexer Technologien und Kosten belastet wird. Die Verbindung unserer besten Technologie und unserer globalen Vertriebsfähigkeiten mit der Sharegain's SLTech-Lösung, ermöglicht es Kunden, einen neuen und beträchtlichen Pool an attraktivem Kreditangebot zu monetarisieren und dabei die Komplexität anzugehen, die berücksichtigt werden müssen, wenn Aggregatoren ihr Angebot um Wertpapierleihe erweitern".

Boaz Yaari, CEO und Gründer von Sharegain, sagte: „Wir sind begeistert, mit dem großartigen Team von J.P. Morgan zusammenzuarbeiten, um den Kunden eine vollständig digitale Lösung für die Wertpapierleihe anbieten zu können. Diese strategische Allianz ist eine weitere Bestätigung der branchenführenden Technologie und Expertise von Sharegain. Es unterstreicht ebenso die Kraft der Innovation als Catalyst für Demokratisierung und Inklusion auf den Kapitalmärkten".

Informationen zu Sharegain

Sharegain ist ein weltweit führendes B2B-Fintech-Unternehmen für Wertpapierleihe. Sharegain hat den Markt für Wertpapierleihe durch seine einzigartige Lösung demokratisiert und damit potenzielle Einnahmequellen erschlossen, die bisher nur großen Finanzinstituten vorbehalten waren. Die digitale End-to-End-Lösung von Sharegain kombiniert volle Kontrolle und Transparenz mit minimalem Aufwand oder Vorlaufkosten und ermöglicht es Online-Brokern, Privatbanken, Vermögensverwaltern, Asset Managern und Depotbanken, ihre Aktien, Anleihen und ETFs zu verleihen und zusätzliche Einnahmen für ihr eigenes Geschäft und ihre Kunden zu erzielen.

Bei der Wertpapierleihe, wie bei anderen Investitionstätigkeiten, kann Ihr Kapital einem Risiko unterliegen.

Sharegain Ltd ist in England und Wales registriert (Nr. 09600298) und ist von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert (Nr. 730395). Eingetragene Anschrift: Büro 9, Dalton House, 60 Windsor Avenue, London SW19 2 RR. Sharegain Securities Inc. ist bei der U.S. Securities Exchange Commission registriert und Mitglied von FINRA (CRD # 318555). Informationen zu Sharegain Securities Inc. finden Sie unter brokercheck.finra.org. Alle Informationen, die von Sharegain Ltd oder einer seiner Tochtergesellschaften über dieses Material veröffentlicht werden, sind ausschließlich für institutionelle Investoren bestimmt. Bei Fragen oder weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an info@sharegain.com. Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung oder als Aufforderung zur Beteiligung an der Wertpapierleihe betrachtet werden. Sie sollten sich vor der Teilnahme unabhängige Ratschläge einholen. 2023 Sharegain Ltd

