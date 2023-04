Monatsrückblick März 2023 - Globaler Bankenstress im März – war da was?

Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) Mitte März war die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise und sorgte global für Aufregung. Schnell kamen Zweifel an der Stabilität des gesamten Bankensektors auf und die US-Regierung sowie die Federal Reserve sahen sich zum Handeln genötigt. Auslöser für die Pleite der SVB waren jedoch nicht systemische Risiken im Bankensektor, sondern eine Mischung aus Managementfehlern und Besonderheiten im Kundenkreis.

Management-Fehler (1) und Notenbank führen SVB in die Krise

Während des Tech-Booms in der Corona-Krise stiegen die Einlagen der Silicon Valley Bank deutlich schneller als die Kreditvergabe - waren die meisten Kunden doch US-Technologie Start-Ups. Die eingesammelte Liquidität sollte daher angelegt werden – in vermeintlich sichere langlaufenden Staats- und Hypothekenanleihen (insbesondere der USA), die bereits auf hohen Kursen notierten. Diese (gewohnte) Praxis vieler Banken ging so lange gut, wie die US-Notenbank die Leitzinsen auf niedrigem Niveau hielt. Ein Jahrzehnt lang ging diese Strategie daher ohne viel Risiko auf. Als sich im vergangenen Jahr, mit Ukraine-Krieg und steigender Inflation, die Situation drehte und die Notenbanken begannen die Leitzinsen zu erhöhen, verloren Staatsanleihen schnell an Wert. Das gleichzeitige Ende des Tech-Booms lies Unternehmen zudem immer stärker auf Ihre Einlagen zurückgreifen. Um die Auszahlungen an ihre Kunden durchführen zu können, sah sich die SVB gezwungen, ihre Anleihebestände mit hohen Verlusten zu verkaufen. Diese Verluste summierten sich bis kurz vor dem Kollaps auf etwa 1,8 Milliarden Dollar. Zu viel für eine Mittelständische Bank wie die SVB.

Politik verhindert weitere Bankenbeben in den USA

Dank des energischen Eingreifens der US-Politik konnte eine weitere Kettenreaktion vermieden werden. Die US-Regierung garantierte sämtlichen Kunden der Bank ihre Einlagen zu hundert Prozent. Finanzministerin Janet Yellen versicherte der Öffentlichkeit wiederholt, dass das Bankensystem der Vereinigten Staaten solide sei und dass auch die Kundengelder nicht in Gefahr seien. Die US-Regierung habe „entschlossene und kraftvolle Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Vertrauen in unser Bankensystem zu stabilisieren und zu stärken“.