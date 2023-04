Globale Werbemaßnahmen der 6. CIIE zur Teilung der CIIE-Chance mit aller Welt (FOTO)

Shanghai, China (ots) - Die Messefläche für die kommerzielle

Unternehmensausstellung hat sich seit der 1. CIIE schrittweise von 270.000

Quadratmetern auf 366.000 Quadratmeter erweitert. Mehr als 100 Länder, Regionen

und internationale Organisationen haben an jeder Messe teilgenommen und mit

einem absichtlichen kumulierten Umsatz von mehr als 340 Milliarden US-Dollar in

den letzten 5 Jahren debütierten insgesamt rund 2.000 repräsentative neue

Produkte, neue Technologien und neue Dienstleistungen.



In den letzten fünf Jahren hat CIIE Unternehmen aus aller Welt zur Ausstellung

angelockt. Der deutsche Premium-Automobilhersteller Mercedes-Benz zum Beispiel

ist seit fünf Jahren in Folge auf CIIE vertreten und demonstriert auf der Messe

ständig sein diversifiziertes Produktportfolio und seine Spitzentechnologie, um

die Vorliebe der Konsumenten zu gewinnen. Laut Hubertus Troska, Mitglied des

Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, ist die CIIE eine wertvolle Plattform für

die Förderung des internationalen Austauschs und eine Quelle von

Entwicklungsmöglichkeiten für Mercedes-Benz, die die die immer bedeutendere und

wichtigere Position des chinesischen Marktes bekräftigt.