Der Hyalmass-Filler von Maypharm mit Hybrid-Technologie erhielt die CE-Kennzeichnung und kommt in Europa und Amerika auf den Markt

Maypharm freut sich darauf, ein bekannter Hersteller von Dermal-Fillern zu werden, der für seine Sicherheit und Effizienz bekannt ist und auf allen Märkten, sei es in Asien, im Nahen Osten und Afrika oder in Süd- und Nordamerika, die größte Nachfrage hat.

SEOUL, Südkorea und NEW YORK, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Der Hyalmass-Füller ist bereits auf dem südasiatischen Markt populär, insbesondere in Vietnam, auf den Philippinen, in Thailand und China, wegen seiner Hybridtechnologie und seiner hochdichten Hyalmass-Füllung für langanhaltende Wirkung. Er erhält jetzt die CE-Kennzeichnung und kommt ordnungsgemäß in Europa und Amerika auf den Markt.

