Wirtschaft Dax erreicht vierten Tag in Folge neues Jahreshoch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt und den vierten Tag in Folge ein neues Jahreshoch erreicht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.867 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Am Morgen hatten überraschend hohe chinesische Konjunkturwerte den deutschen Leitindex bis zum Nachmittag angeschoben und wiederholt eine neue Jahresbestmarke ermöglicht. "Der Strauß an positiven Impulse wird für den Dax im bisherigen Tagesablauf immer größer", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handelstag. So seien neben den positiven Konjunkturdaten aus China auch positive Unternehmensnachrichten hinzugekommen und hätten dem Dax weiterhin Halt gegeben.