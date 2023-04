Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Europas größte und internationalste Fachmesse fürBatterien und Energiespeichersysteme erreicht neue Rekordzahlen: Die ees Europeverdoppelt sich im Vorjahresvergleich und legt damit ein enormes Wachstum hin.Fünf Messehallen plus Freigelände - auf über 45.000 Quadratmetern präsentierenüber 500 Aussteller ihre Innovationen. Ein umfangreiches Rahmenprogrammbestehend aus Konferenzen, Foren sowie Side-Events zieht dabei ein Publikum ausaller Welt an - ob Hersteller, Zulieferer, Fabrikplaner, Händler, Installateuroder Projektentwickler. Die ees Europe ist Teil von The smarter E Europe undfindet parallel zur Intersolar Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europevom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München statt. Insgesamt werden 85.000Besucher aus 160 Ländern erwartet. Die ees Europe bietet somit die idealeGelegenheit, sich mit den Visionären und Entscheidern der Branche zu vernetzenund Einblicke in die neuesten Trends, Technologien und Projekte zu erhalten.Die ees Europe baut mit einem mehr als 100-prozentigem Wachstum ihre Stellungals Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien undEnergiespeichersystemen weiter aus. In fünf Messehallen und auf einemFreigelände präsentieren über 500 Unternehmen innovative Batterietechnologiensowie zukunftsfähige Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien. Dasbreite Rahmenprogramm richtet sich an alle Akteure der Batterie- undEnergiespeicherbranche.Mit der ees Europe Conference am Puls der ZeitOb C-Level-Manager, Führungskraft oder Entscheidungsträger: Am 13. und 14. Junistellt die ees Europe Conference die aktuellen Entwicklungen und Trends in denFokus und bietet zeitgleich eine globale Networking-Plattform für Entscheiderder Branche. So diskutieren Experten beispielsweise den Einsatz KünstlicherIntelligenz und gehen der Frage "Hype oder echter Nutzen?" auf den Grund. Auchdie Bedeutung des geplanten EU-Strommarktdesigns für den Energiespeichermarktwird in den Fokus gestellt. Darüber debattieren Vertreter der EuropäischenUnion, Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und Anbieter vonEnergiespeicherlösungen in der Podiumsdiskussion "The Proposed New EUElectricity Market Design and Its Impact on Energy Storage Market".ees Forum: neueste Technologien im BlickAuf dem ees Forum (Halle C2, Stand C2.131) begegnen Besucher einer großenThemenvielfalt - von Batteriemärkten über Technologien bis hin zu Best PracticeAnwendungen. So stellen beispielsweise die Finalisten des ees AWARDs und Thesmarter E AWARDs am ersten Messetag ihre aktuellen Projekte und Neuentwicklungenvor. Im Anschluss beleuchten Experten den europäischen Energiespeichermarkt