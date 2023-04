Spicy Productions In 5 Schritten zum perfekten Werbevideo (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Stefan Ballheimer, René Schroff und Lawrence J.

Mommenthal sind die Geschäftsführer von Spicy Productions. Mit dieser haben es

sich die professionellen Filmemacher zur Aufgabe gemacht, kleinen und

mittelständischen Unternehmen mit hochwertigen Werbevideos in Kinoqualität zu

neuen Kunden, mehr Umsatz und einen Vorsprung bei der Mitarbeitergewinnung zu

verhelfen. Wie kleine und mittelständische Unternehmen in fünf Schritten zu

professionellen Werbevideos gelangen, haben sie im Folgenden verraten.



Zielgruppenrelevante Werbung ist das A und O für den Vertrieb, das gilt

besonders für Anzeigen in den allzeit präsenten sozialen Medien. Dabei erhalten

allerdings Werbevideos viel mehr Aufmerksamkeit als Textbotschaften, schließlich

kann das menschliche Gehirn bewegte Bilder deutlich besser aufnehmen als das

geschriebene Wort. Dennoch scheuen sich klein- und mittelständische Unternehmen

noch oft, Videos für ihre Marketingzwecke einzusetzen. Zu groß scheinen die

Anfangsinvestitionen in das nötige Equipment - und die großen Filmproduktionen

sind mit ihrer Konzentration auf TV-Werbung auch meist alles andere als günstig.

"Viele Mittelständler haben zudem nicht die nötige Zeit, sich mit den Feinheiten

wie Drehbucherstellung, Beleuchtung und Kameraführung zu beschäftigen", erklärt

Stefan Ballheimer.