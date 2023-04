Sandro J. Stadelmann Warum Anleger jetzt in Immobilien in Dubai investieren sollten (FOTO)

Wien (ots) - Die Lage am Immobilienmarkt ist im deutschsprachigen Raum von

großen Unsicherheiten geprägt. Viele Investoren schauen sich deshalb in anderen

Regionen nach geeigneten Objekten um. Sandro J. Stadelmann ist

Immobilien-Experte und vermittelt Investment-Immobilien in Dubai. Wir haben uns

bei ihm erkundigt, ob sich Dubai für Investoren gegenwärtig lohnt.



Dubai ist momentan zweifellos angesagt. Die Stadt am Persischen Golf zieht immer

mehr Auswanderer an und der Tourismus verzeichnet beeindruckende Zuwächse.

Inzwischen haben auch Investoren die Metropole für sich entdeckt. Die Wirtschaft

des Emirats boomt und die Baukräne scheinen niemals stillzustehen. Ist für

Kapitalanleger also der Zeitpunkt gekommen, den Kauf eines Objekts in Dubai in

Angriff zu nehmen? "Der Einstieg lohnt sich im Augenblick mit Sicherheit", sagt

Sandro J. Stadelmann. "Wir haben es in Dubai derzeit noch mit relativ niedrigen

Preisen, aber dennoch hohen Renditen zu tun. Der Immobilienmarkt ist allerdings

aufgrund seiner Dynamik nicht ganz leicht zu durchschauen. Wir vermitteln zum

größten Teil Objekte, die sich noch im Bau befinden. Wer in Dubai ein gutes

Geschäft machen möchte, muss eben schnelle Entscheidungen treffen. Ein

erfahrener Partner vor Ort ist deshalb unbedingt zu empfehlen." Was Anleger über

den Kauf einer Immobilie in Dubai wissen sollten und warum sich die Investition

gerade jetzt lohnt, hat der Experte im Folgenden verraten.