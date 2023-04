WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Aufschlägen beendet. Der Leitindex ATX legte um 0,55 Prozent auf 3275,89 Punkte zu. Für den ATX Prime ging es um 0,46 Prozent auf 1653,25 Punkte nach oben. Die am Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten zur chinesischen Wirtschaft wirkten sich positiv auf den internationalen Handel aus, hieß es. Gemischte Stimmungsdaten aus Deutschland und Zahlen zum US-Häusermarkt blieben im Hintergrund. Auch Abgaben an der Wall Street konnten nicht belasten.

Hierzulande standen Analysen im Fokus. So legten die Titel der Bawag um drei Prozent auf 44,8 Euro zu. Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs haben die Aktienbewertung des Geldhauses mit der Anlageempfehlung "Neutral" aufgenommen. Die Expertenrunde um Andreas Scheriau legte das Kursziel bei 56 Euro fest.