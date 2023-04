Delta demonstriert auf der Hannover Messe 2023, wie seine Smart Green Solutions zur „Schaffung einer intelligenten, nachhaltigen und vernetzten Welt" beitragen

Shan Shan Guo, Chief Brand Officer bei Delta, betonte: „Europäische Nachhaltigkeitsinitiativen sind ein globaler Maßstab, und daher haben wir beschlossen, unser neues Markenversprechen auf der Hannover Messe, dem Zentrum der europäischen Industrietechnologie, zu präsentieren. Delta arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um die Kundenanforderungen und Emissionsreduktionsziele besser zu erfüllen. Da wir uns von einer industriellen Marke auch zu einer kommerziellen Marke entwickeln, verdeutlicht unser neues Markenversprechen „Schaffung einer intelligenten, nachhaltigen und vernetzten Welt" die Bemühungen von Delta, energiesparende und kundenorientierte Lösungen zu schaffen, die kollaborative Ökosysteme fördern und so zum globalen 1,5 oC-Klimaziel beitragen. Der Erfolg von Delta zur Erreichung seines wissenschaftlich fundierten Ziels (Science Based Target, SBT) bis 2025, konnte bereits vier Jahre im Voraus erreicht werden. Das ehrgeizige Ziel für RE100 bis 2030 und die Teilnahme an allen Klimagipfeln der COP seit 2007 sind ebenfalls Ausdruck dieses Engagements. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Stakeholdern in der EMEA, um eine bessere Zukunft zu schaffen."

Dalip Sharma, President und General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) von Delta, erklärte: „Im Einklang mit dem Klimaziel der EU, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu reduzieren, betreibt Delta bereits 93 % seiner Tätigkeiten in der EMEA mit erneuerbarem Strom. Darüber hinaus nutzen wir unsere Innovationskraft, um ideale Lösungen zur intelligenten Fertigung und Gebäudeautomation, E-Mobilität, intelligenten Energieinfrastrukturen und grünen ITK-Infrastrukturen anzubieten. Diese Lösungen werden voraussichtlich jährliche Energieeinsparungen von über 56 Prozent in unserem neuen grünen Gebäude der LEED-Gold-Klasse in Helmond, Niederlande, ermöglichen. Mit dem neuen Data Center Customer Experience Center in Soest, Deutschland, dem neuen F&E-Labor in Helmond und der Werkserweiterung in der Slowakei können wir nicht nur Lösungen anbieten, die auf den lokalen Markt zugeschnitten sind, sondern spiegeln auch unser langfristiges Engagement in EMEA wider. "