Kurzfristig könnte man durchaus ein Short-Investment bei anhaltender Schwäche in der Boeing-Aktie in Erwägung ziehen, dies allerdings erst bei einem Kursrutsch unter die Vorwochentiefs von 198,15 US-Dollar. Ziele könnten dann bei 192,41 und darunter im Bereich des EMA 200 sowie der Kursmarke von 185,26 US-Dollar ausgerufen werden. Eine überschießende Welle könnte sogar 173,85 US-Dollar heranreichen. Eine positive Auflösung der Handelsspanne mit einem Kurssprung mindestens über 218,97 US-Dollar würden dagegen bullische Marktteilnehmer auf den Plan rufen, Zugewinne an 223,23, 229,67 und womöglich noch 233,94 US-Dollar würden dann wahrscheinlich werden.

Boeing Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: