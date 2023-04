SAN CARLOS, Kalifornien (ots) - Check Point Research (CPR), dieForschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd.(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbietervon Cyber-Sicherheitslösungen, veröffentlicht den Brand Phishing Report Q1 2023.Wie gewohnt informieren die Experten, welche Firmennamen häufig inPhishing-Attacken benutzt wurden. Die Masche der Hacker: Bekannte Markenmissbrauchen, um die potentiellen Opfer in Sorglosigkeit zu wiegen, wenn eineE-Mail eingeht, oder eine Website besucht wird. Das Ziel: Wichtige Daten derNutzer stehlen, wie Zugangsdaten, Kreditkarten, Bankkonten und Vorlieben.Für Deutschland war in diesem Quartal wichtig: DHL bleibt auf Platz 2, weswegenjeder weiterhin die Augen offen halten sollte, wenn eine E-Mail oder SMS von DHLeingeht, die Links enthält, ob diese Nachricht wirklich von DHL geschickt wurdeund wirklich ein Paket erwartet wird. Stets sollte der Absender kontrolliertwerden, denn dieser endet oft auf irgendeine Bezeichnung, aber nicht auf dieFirmen-Domäne. Rechtschreibfehler und billig gemachte graphische Gestaltungkönnen solche Phishing-Nachrichten ebenfalls verraten. Seit aber das KI-ProgrammChatGPT in der Lage ist, auf Anfrage Phishing-E-Mails zu schreiben oder diese zuverbessern, gilt es, besonders gut hinzuschauen. Ebenfalls gefährlich: DieRaiffeisen-Bank stieg erstmal in die Rangliste der zehn am häufigstenmissbrauchten Markennamen auf. Es wurden Phishing-E-Mails verschickt, die einenbetrügerischen Link enthielten, der auf eine falsche Website führte. Dortsollten die Anwender, zur angeblichen Sicherung ihres Kontos, die Bankdateneingeben.Top 10 der Markennamen im Q1 20231. Walmart (verbunden mit 16 Prozent aller Phishing-Attacken weltweit)2. DHL (13 Prozent)3. Microsoft (12 Prozent)4. LinkedIn (6 Prozent)5. FedEx (4,9 Prozent)6. Google (4,8 Prozent)7. Netflix (4 Prozent)8. Raiffeisen (3,6 Prozent)9. PayPal (3,5 Prozent)Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0mailto:info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5488812OTS: Check Point Software Technologies Ltd.