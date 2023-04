Abwarten

Kurzfristig kommen nur Swing-Trader auf ihre Kosten, oberhalb der Hürde von rund 50,00 US-Dollar wäre ein Anstieg an 51,69 und schließlich die aktuellen Jahreshochs um 53,23 US-Dollar denkbar. Gerät dagegen der 50-Wochwen-Durchschnitt bei 48,06 US-Dollar erneut unter Druck, müssten sich Anleger auf Abschläge in den Bereich von 45,39 und darunter sogar auf 43,02 US-Dollar einstellen. So viel zum kurzfristigen verlauf der Citigroup-Aktie. Um eine nachhaltige Trendwende zu schaffen, sollten erst die aktuellen Jahreshochs überwunden werden, Zugewinne an rund 60,00 und 64 US-Dollar würden dann auf Sicht der nächsten Monate möglich.

Citigroup Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: