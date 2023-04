BAH und BPI Gemeinsame Herausforderungen verbinden

Berlin (ots) - Mit der Zielsetzung die Interessen der in Deutschland tätigen

pharmazeutischen Unternehmen noch wirkungsvoller zu vertreten, führen die beiden

Branchenverbände Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) und

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) erneut Gespräche mit der

Zielsetzung eines Zusammenschlusses. Den Verhandlungsteams unter der Leitung der

beiden Vorstandsvorsitzenden Jörg Wieczorek und Dr. Hans-Georg Feldmeier ist es

gelungen, in wesentlichen Fragestellungen Einigkeit zu erzielen. Entscheidend

für die guten Verhandlungsfortschritte sei eine klare gemeinsame Zielsetzung und

die konstruktive Verhandlungsatmosphäre.



"Wir möchten die unterschiedlichen Stärken der beiden Verbände so

zusammenführen, dass daraus ein wahrnehmbarer Mehrwert für die in beiden

Verbänden organisierten Unternehmen entsteht", betont Wieczorek. "Die

vertrauensvolle und konstruktive Auseinandersetzung auf Augenhöhe in allen

relevanten Themen einer solchen Fusion ist die Basis für den dynamischen

Fortschritt der Gespräche." ergänzt Feldmeier. Zielsetzung sei ein erfolgreicher

Abschluss der Gespräche bis Jahresmitte und ein organisatorischer Vollzug der

Fusion zum Jahresstart 2024.