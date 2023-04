Hyundai Mobis entwickelt das weltweit erste rollbare Fahrzeugdisplay

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Es kann bis auf mehr als 30 Zoll ausgerollt werden und bietet vier Fahrmodi

mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen in QHD-Auflösung.

- Die leichte Struktur verschafft dem Display einen großen Wettbewerbsvorteil,

da es überall angebracht werden kann, und es wird erwartet, dass es das

Automobil-Innendesign revolutionieren wird.

- Sichergestellte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zieht globale Kunden an und

erweitert den technologischen Abstand zur Konkurrenz erheblich.



Hyundai Mobis (KRX 012330) ist es gelungen, das weltweit erste rollbare Display

für Automobilanwendungen zu entwickeln. Benutzer können die Anzeigegröße je nach

Situationszweck anpassen. Das Display nimmt nur minimal Platz ein, was wiederum

das Design des Fahrzeuginnenraums erheblich verbessern wird.