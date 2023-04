Lithium-Ionen-Batterie mit X-SEPA(TM) von 3DOM Alliance erreicht verlängerte Lebensdauer unter hohen Temperaturen und übertrifft die Lebensdauer herkömmlicher Batterien bei normalen Temperaturen

Tokio (ots/PRNewswire) - Ziel ist es, die Elektrifizierung in heißeren Regionen

der Welt voranzutreiben, mit einer Batterielebensdauer von etwa 9.000 Zyklen bei

60 ºC .



3DOM Alliance Inc. (https://www.3dom.co.jp/) ("3DOM Alliance") gab heute die

Entwicklung einer Lithium-Ionen-Batterie mit dem firmeneigenen

X-SEPA(TM)-Separator und einem hochtemperaturbeständigen Elektrolyten bekannt,

der für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen optimiert ist. Daten

aus Lade-/Entladezyklustests zeigen, dass die Lebensdauer von Batterien unter

hohen Temperaturen höher ist als die von herkömmlichen Batterien unter normalen

Temperaturbedingungen. 3DOM Alliance geht davon aus, dass die Lebensdauer etwa

9.000 Zyklen beträgt.