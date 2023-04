Kaum ein Mythos der Aktienmärkte hält sich so beständig wie das Mantra vom "Geld an der Seitenlinie" - damit soll das dauer-bullische Narrativ untermautert werden, dass die Aktienmärkte ja doch steigen müssen, weil eben sich immer wieder Käufer finden, die zuvor nicht investiert waren. Aber das ist eben nur ein Mythos, der mit der Realität nichts zu tun hat: denn wo ein Käufer ist, ist stets auch ein Verkäufer, und wo ein Verkäufer ist, ist stets auch ein Käufer. Das einzige, was sich dabei ändert, ist, zu welchem Preis jemand bereit ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Heute wieder dünnes Volumen an den Märkten: wir sind nun im Übergang von den Zahlen der Banken zu den Zahlen der Tech-Firmen - und Tech ist der mit Abstand Markt-schwerste Sektor und daher eben das, was wirklich relevant werden dürfte! Denn der Tech-Sektor hat eine Gewichtung von mehr als 28% im S&P 500 und damit fast reimal so viel wie der Finanz-Sektor..

Hinweise aus Video:

1. Energiewende: Ideologie trifft auf Fakten

2. „Dollar-Macht sinkt atemberaubend schnell“

Das Video "Aktienmärkte: Der Mythos vom "Geld an der Seitenlinie"!" sehen Sie hier..