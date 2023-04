HUIDAGENE GIBT IND-ZULASSUNG DES ERSTEN MULTIREGIONALEN, MULTINATIONALEN CHINA-MASTERPROTOKOLLS FÜR HG004 DURCH DIE NMPA BEKANNT

SHANGHAI und CLINTON, N.J., 18. April 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (辉大基因; HuidaGene), ein im klinischen Stadium befindliches Biotechnologieunternehmen, das programmierbare Genommedizin auf CRISPR-Basis entwickelt, gibt bekannt, dass das Center for Drug Evaluation (CDE) der China National Medical Products Administration (NMPA) seinen Antrag auf ein neues Prüfpräparat (IND) für die geplante multiregionale, multinationale klinische Studie von HG004 zur Behandlung von Patienten mit RPE65 -assoziierten vererbten Netzhautdystrophien genehmigt hat. Dabei handelt es sich um eine Gruppe genetischer Erkrankungen, die durch Mutationen im RPE65 -Gen verursacht werden, die die Netzhaut betreffen und an die Kinder weitergegeben werden. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass HG004 im März 2023 den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden erhalten hat (https://www.prnewswire.com/news-releases/huidagene-receives-orphan-drug-designation-for-gene-therapy-of-blindness-301787815.html ) und dass die US-FDA im Januar 2023 die multinationale IND genehmigt hat (https://www.prnewswire.com/news-releases/huidagene-therapeutics-announces-ind-active-for-the-multinational-trial-of-hg004-to-treat-inherited-blindness-301732098.html ).

„Wir freuen uns, dass die chinesische CDE ebenfalls die Genehmigung erteilt hat, mit diesem ersten multiregionalen, multizentrischen Gentherapie-Masterprotokoll in China fortzufahren, was ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen ist," so Dr. Xuan Yao, Mitbegründer und Geschäftsführer von HuidaGene. „Das Unternehmen wurde erst vor 4 Jahren gegründet und wir sind begeistert, die IND-Zulassung sowohl aus China als auch aus den USA zu erhalten. Ich möchte unserem Team für seine kontinuierlichen Bemühungen und die Unterstützung von WuXi Advanced Therapies sowie den Regulierungsbehörden danken. Ich freue mich darauf, die klinische Entwicklung von HG004 voranzutreiben und die Entwicklung innovativerer Gentherapieprodukte mit klinisch bedeutsamen Vorteilen für Patienten und Familien weltweit so bald wie möglich fortzusetzen."

,,Die Freigabe sowohl durch die chinesische NMPA als auch durch die US-amerikanische FDA, das erste multiregionale, multinationale und multizentrische okulare Gentherapie-Masterprotokoll für HG004 in China zu initiieren, veranschaulicht den innovativen Ansatz bei der Entdeckung von Medikamenten für das Rpe65 Gen-Knockout-Maus-Krankheitsmodell unter Verwendung des CRISPR-Genombearbeitungssystems und die globale klinische Entwicklung des HuidaGene-Teams. Das Ziel des HG004-Programms ist die Entwicklung einer einmaligen, nicht-AAV2-Genersatztherapie zur Wiederherstellung der Sehfähigkeit, der Behandlung und Vorbeugung der Erblindung von Kindern und Erwachsenen mit schwerer Sehbehinderung oder Erblindung aufgrund von RPE65 -assoziierten Retinopathien weltweit," erklärte Dr. Alvin Luk, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von HuidaGene. „Das Team wird die Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und klinische Dauerhaftigkeit von HG004 in der globalen klinischen Entwicklung eingehend und umfassend untersuchen, mit dem Ziel, Patienten neuartige Arten und Weisen mit sichereren und besseren klinischen Ergebnissen zur Verfügung zu stellen."