In Anlehnung an modulare Konzepte (z. B. LEGO-Bausteine) setzen die Hoymiles-Ingenieure einen neuen Maßstab in der Branche, der das Installationsverfahren vereinfacht, eine bessere Flexibilität bietet, die Kosten senkt und die Zusammenstellung von PV-Anlagen zu einer angenehmeren Erfahrung macht.

Worum handelt es sich bei der neuen Installationslösung?

Die Installationslösung von Hoymiles umfasst zwei Zubehörsätze, die speziell für PV-Anlagen entwickelt wurden: eines für Anlagen mit mehreren Mikro-Wechselrichtern und eines für kleinere Anlagen mit nur einem Mikro-Wechselrichter.

Trunk-Kabel-Steckverbinder:

Dieser Satz besteht aus einer Reihe von Zubehörteilen für den Zusammenschluss mehrerer Mikro-Wechselrichter in einem System und umfasst u. a. einen neuen Trunk-Kabel-Steckverbinder, einen Stecker mit Verlängerungskabel und ein Trennwerkzeug. Durch diese vorgefertigten Komponenten verbringen die Kunden deutlich weniger Zeit mit der Installation von Anlagen, in denen Mikro-Wechselrichter zum Einsatz kommen.

Konfektionierbarer Steckverbinder:

Dieser Satz wurde für Anlagen in Wohngebäuden, die lediglich mit einem Mikro-Wechselrichter ausgestattet sind, entwickelt. Mit ihm haben Kunden die Möglichkeit, den Mikro-Wechselrichter direkt an das Wechselstromkabel anzuschließen bzw. vollständig mit dem Stromnetz zu koppeln. Dies führt nicht nur zu einer Verringerung des Installationsaufwands, sondern auch zu einer Senkung der Kosten.

Warum bringt Hoymiles diese neue Installationslösung auf den Markt?

Kosten und Zeitaufwand haben sowohl bei Kunden als auch bei Installateuren von PV-Anlagen (und auch bei allen anderen Beschäftigten in der Branche) oberste Priorität. Herkömmliche Systeme erfordern in der Regel ein aufwändiges Trennen, Abisolieren und Verdrahten von Hand. Dabei handelt es sich um auszuführende Arbeiten, die bei nahezu allen Anlagen erforderlich sind. Hoymiles ist bestrebt, das traditionelle Installationsverfahren zu optimieren, um technische Hürden zu minimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Ziel ist die Installation von PV-Anlagen mit einem möglichst geringen Aufwand.