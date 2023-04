Über einen Antrag der Unionsfraktion soll am Donnerstag im Bundestag beraten werden. Darin fordert die Union etwa, es solle ein Zeitplan für die langfristige Um- und Ausrüstung der Züge mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben vorgelegt werden. Anzustreben sei zudem ein Gigabit-Netzwerk in allen Zügen./hoe/DP/zb

Der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek sagte: "Wir brauchen endlich Gigabit im Zug. Streaming, Surfen und Videokonferenzen müssen in der Bahn uneingeschränkt möglich sein. Alles andere kann unseren Ansprüchen an einen attraktiven Fernverkehr nicht genügen.

Dringend nötig sei ein Zeitplan für die Umrüstung der mobilfunkundurchlässigen Zugscheiben sowie eine Ertüchtigung der alten WLAN-Verstärker in den Zügen, vor allem für den schnellen 5G-Mobilfunkstandard. "Darüber hinaus verstärken wir den Druck auf die Deutsche Bahn - wir wollen diese gesetzlich verpflichten, Infrastrukturen für Mobilfunktechnik zu Verfügung zu stellen", fügte Kemmer hinzu.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union verlangt von der Bundesregierung mehr Tempo für einen besseren Mobilfunkempfang in Zügen. Die CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer sagte der Deutschen Presse-Agentur, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe trotz großer Ankündigungen bis dato nicht eine einzige Maßnahme für eine bessere Mobilfunkversorgung im Zug umgesetzt bekommen.

Union will mehr Tempo für besseren Mobilfunkempfang in Zügen

