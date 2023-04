KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Umgang der G7 mit China:

"China lernt, nach langem, stetigem Aufstieg, seine Grenzen kennen. Die übermütig gewordene Führung in Peking hat Macht und Möglichkeiten der G7 völlig unterschätzt. Die Runde in Karuizawa, inhaltlich und stilistisch angeführt von dem Amerikaner Antony Blinken und der Deutschen Annalena Baerbock, hat den Rücken gerade gemacht. Das kann sie auch. Wirtschaftlich bringen die sieben Staaten kombiniert weit mehr auf die Waage als China. Politisch sind sie, was zu beweisen war, koordinierungsfähig. Sich ernsthaft anzulegen mit dieser mächtigsten Staatengruppe der Welt kann angesichts vielfältiger wechselseitiger Abhängigkeiten für die Handelsnation China böse nach hinten losgehen."/yyzz/DP/he