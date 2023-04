Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Saipem, Q1-Zahlen USA: Nasdaq, Q1-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen USA: Qualtrics, Q1-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (detailliert) 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 14:00 USA: Travelers Cos, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung 15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. April 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 19. April 2023

