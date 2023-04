Navigation durch Risiken in Asien

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Der asiatische Markt konsolidiert, letztendlich,

nach einer starken Zusammenkunft. Eine deutliche Trendwende in der asiatischen

Marktentwicklung hat das Interesse globaler Investoren an einer Erhöhung ihrer

Allokation in Asien neu entfacht. Von der Spitze bis zum Tiefpunkt erholte der

MSCI China Index einen erstaunlichen +59% nach einem Abfall von 62%.



Mit 17 Jahren Erfahrung vor Ort in Asien, spricht Marco Klaus, Chief Investment

Officer von Silverhorn, darüber, wie globale Anleger die Risiken und das

Engagement berücksichtigen sollten, bevor sie Kapital in Asien investieren.