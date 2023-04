Tourmaline und Clean Energy geben gemeinsame Entwicklungsvereinbarung über 70 Millionen Dollar zum Bau von CNG-Tankstellen in Westkanada bekannt

CALGARY, Alberta, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Tourmaline Oil Corp. (TSX: TOU) („ Tourmaline ") und Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ: CLNE) („ Clean Energy ") haben heute eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung im Umfang von 70 Millionen Dollar zum Bau und Betrieb eines Tankstellennetzes für komprimiertes Erdgas („ CNG ") entlang wichtiger Autobahnkorridore in Westkanada bekannt gegeben. Im Rahmen dieser 50:50-Investition wollen Tourmaline und Clean Energy in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 CNG-Tankstellen errichten und in Betrieb nehmen, die schweren Lastkraftwagen und anderen kommerziellen Transportflotten in der Region die Umstellung auf CNG ermöglichen, eine kohlenstoffemissionsärmere Alternative zu Benzin und Diesel. Die Tankstellen werden von Clean Energy betrieben. Eines der größten Logistikunternehmen Nordamerikas, die Mullen Group Ltd. („ Mullen Group) "), hat seine Unterstützung für die Initiative als frühzeitiger Anwender signalisiert und will das Tankstellennetz nutzen, um seine wachsende Flotte von CNG-betriebenen Lastwagen zu betanken.

„Tourmaline ist der größte Erdgasproduzent Kanadas und Innovation liegt uns sehr am Herzen. Daher liegt diese Partnerschaft mit Clean Energy auf der Hand", so Michael Rose, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von Tourmaline. „In all unseren Betrieben konnten wir durch den Ersatz emissionsintensiverer Brennstoffe durch Erdgas erhebliche Emissionssenkungen und Kosteneinsparungen erzielen. Dank dieser spannenden Initiative können wir die Transportbranche unterstützen, dasselbe zu tun."

Im Rahmen dieser Initiative werden wichtige Infrastrukturen entwickelt, die für die Einführung von heute marktüblichen kohlenstoffemissionsärmeren Erdgastreibstoffen erforderlich sind. Es wird erwartet, dass die Verwendung dieses im Inland in großen Mengen produzierten und leicht transportierbaren Rohstoffs zu einer erheblichen Senkung der Kohlendioxid (CO 2 )-Emissionen und zu Kosteneinsparungen für die Transportindustrie in Kanada führt. Die Betankung von Fahrzeugen mit CNG führt im Endkundengeschäft derzeit zu einer Kostenersparnis von bis zu 50 % im Vergleich zu Dieselpreisen, gemessen in Energieäquivalenten. Diese CNG-Tankstellen ebnen auch den Weg für die zukünftige Verfügbarkeit von erneuerbarem Erdgas (RNG), da Tanken mit RNG über dieselbe Tankstelleninfrastruktur wie mit CNG möglich ist.