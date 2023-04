FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte zunächst beim Dax ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,1 Prozent auf 15 867 Punkte. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt im Blick, erweist sich aber als zäher Widerstand. Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16 290 Punkten zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit größer als die Angst vor einem Rücksetzer. Ob Quartalszahlen den Dax stützen, bleibt derweil abzuwarten. Aus den USA lieferte der Streaming-Konzern Netflix negative Vorgaben für den Technologiesektor. Netflix war verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Nutzerwachstum enttäuschte. Die Netflix-Aktien gaben nach dem US-Börsenschluss am Vortag deutlich nach. Umsatzseitig besser als gedacht schnitt dagegen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML im abgelaufenen Quartal ab. Halbleiterwerte könnte dies stützen.