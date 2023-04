Trägt das Momentum den DAX zur 16000?

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation zum Morgen, wie immer auf YouTube veröffentlicht:

Das Video startet (und ist danach als Archiv) hier gegen 8.00 Uhr:

https://www.youtube.com/watch?v=IGLvebWTR74

Am Dienstag konnte sich der DAX erneut an der Oberseite orientieren. Meine Orientierung galt den Jahreshochs, die über die letzten Handelstage hinweg immer neu definiert wurden und für das Trading dann auf Basis dieses Bildes der Dienstagsanalyse am 18.04.2023 sich wie folgt darstellte (Rückblick):

Damit gehen wir direkt auf das Chartbild des DAX ein.

DAX markierte am Dienstag erneut ein Jahreshoch

Nachdem wir im April der Saisonalität entsprechend eine Aufwärtsdynamik sehen, gibt es nur geringe Konsolidierungen. Der Montag war hierbei wohl eine Ausnahme im Kursverlauf, der vorrangig an der Oberseite Orientierung sucht:

Daher gab es auch am Dienstag wieder das Streben zu neuen Hochs, welche direkt in der Eröffnung markiert wurden.

Die dabei vorgestellte Aufwärtstrendlinie hatte somit weiter Bestand und unterstützte den Marktverlauf bis über 15.900 Punkte:

Somit kam der Index der psychologischen Marke von 16.000 Punkten sehr nah. Auch in den kurzfristigen Zeitebenen ist die Aufwärtstendenz als Orientierung gut zu sehen und für das Trading eine valide Orientierung:

Es blieb ein kleines GAP von rund 10 Punkten zurück, welches jedoch nicht sonderlich ins Gewicht fallen dürfte, da wir im Aufwärtstrend bereits mehrere GAPs hinterlassen hatten. Sollte dieser Trend brechen, sind diese Kurslücken dann jedoch wieder spannender und werden in der Analyse berücksichtigt.

Damit schloss der Dienstag letztlich im Gewinn und markierte auch auf Schlusskursebene ein neues Jahreshoch. Du siehst die exakten Daten der Börse Frankfurt hier als Abbild:

An der Wall Street gab es am Abend keine neuen Impulse. Nachbörsliche Zahlen von Netflix werden noch interpretiert, was somit einer nahezu unveränderten Eröffnung entsprechen dürfte. Das Chartbild mit aktuellen Hochpunkten im DAX beim Endloskontrakt stelle ich Dir hier dar:

Eine Orientierung daran ist auch bei geringer Volatilität maßgeblich, da diese Marken für alle Marktteilnehmer sichtbar sind und entsprechende Handelsaktivitäten auslösen können.

Dazu nehme ich gleich im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung Stellung und falls es dort wieder eine Möglichkeit der Umsetzung geben wird, gern auch einen Trade ein.

Wall Street wartete auf Netflix

Die Aktienmärkte an der Wall Street hatten bereits einen ruhigen Start in die neue Handelswoche und dies weiter fortgesetzt. Der erste Impuls in der Vorbörse mit Bank of America Quartalszahlen zeigte einen positive Start auf. Auch die Nasdaq eröffnete mit einem GAP, doch dieses wurde später direkt wieder geschlossen.

Als Trading-Idee war zunächst das Anlaufen der vorbörslichen Hochs mein Setup, wie hier zu sehen:

Komm erneut heute zum Wall Street Livetrading hinzu, welches ab 15.25 Uhr startet:

Im weiteren Verlauf schloss der Nasdaq somit auf der Unterseite erst einmal wieder seine Kurslücke und fand wenig später Unterstützung, sodass im mittelfristigen Bild ein weiterer Tag der Konsolidierung entstand:

Die Volatilität ist hierbei auf dem Jahrestief, was ich mit dem VIX hier einmal grafisch darstellen möchte:

Die Schlusskurse an der Wall Street wichen erneut nur minimal vom Vortag ab:

Nachbörslich wurde es dann bei Netflix volatil:

Heute dürften die nächsten Quartalszahlen aus der Vorbörse maßgeblich für den Verlauf in den USA werden.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading (*)

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert.

Termine an der Börse für den Mittwoch

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Neben den Quartalszahlen gibt es auch Daten aus makroökonomischer Sicht. Heute stehen 10.00 Uhr die Leistungsbilanz der EU auf der Agenda und 11.00 Uhr die Verbraucherpreise.

Mit den MBA Hypothekenanträgen sind 13.00 Uhr erste Zahlen aus den USA vertreten. 16.30 Uhr folgen die Rohöllagerbestände und 20.00 Uhr dann der Konjunkturbericht der US-Notenbank FED als Beige Book.

Alle Termine des Tages für Deutschland, die EU und Amerika sind hier noch einmal aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

