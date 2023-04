(Neu: Flughafenstreiks im zweiten Absatz.)



BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem ganztägigen Warnstreik vor drei Wochen steht die nächste Arbeitsniederlegung im Zugverkehr mit Ausfällen und Verspätungen an. Bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen sind am Freitag weitere Warnstreiks geplant. Wie am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen verlautete, wird für Freitagmorgen und -vormittag zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft EVG will am Mittwoch (8.30 Uhr) Details dazu mitteilen, wie sie im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Unternehmen den Druck erhöhen will. Im Fernverkehr würde auch ein halbtägiger Warnstreik sehr wahrscheinlich zu einem kompletten Stillstand führen, weil viele Züge sonst am darauffolgenden Tag nicht am richtigen Ort wären.

Auch Flugreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen: Für Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn zu ganztägigen Warnstreiks im Sicherheitsbereich aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Ausfällen oder Streichungen zu rechnen, warnte Verdi.