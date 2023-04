Pulsenmore, Entwickler von Heim-Ultraschallgeräten, baut seine europäischen Aktivitäten aus und ernennt einen General Manager

RAMAT GAN, Israel, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Pulsenmore Ltd. (TASE: PULS), ein weltweit führender Anbieter von Self-Scan-Ultraschallgeräten für die klinische Ferndiagnose, hat Herrn Johannes Scheibl zum General Manager Europe ernannt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Ultraschallbranche wird Herr Scheibl für die Expansion der Aktivitäten des Unternehmens in Europa verantwortlich sein. Diese Expansion wird parallel zur laufenden Partnerschaft mit GE HealthCare erfolgen, das in Pulsenmore investiert hat und Vertriebsrechte für die Heim-Ultraschallgeräte des Unternehmens hält.

Vor Pulsenmore hatte Herr Scheibl Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung inne, unter anderem als geschäftsführender Gesellschafter bei well.tecs, wo er das Samsung-Ultraschall- und das Hygienebusiness leitete, als EMEA General Manager bei Echonous Inc. und als Senior Director bei Sonosite. Seine profunde Kenntnis der Ultraschallbranche auf den europäischen Märkten macht ihn zu einem Gewinn für das Unternehmen, das seine Präsenz in der Region ausbaut.