DAX – …und wieder ein neues Jahreshoch

Noch hat es Gold nicht geschafft, das Rekordhoch zu knacken. Das Pull-Back an die Ausbruchszone konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Indikatoren haben begonnen in den neutralen Bereich zu fallen. Die alte Widerstandszone wird derzeit als Unterstützung akzeptiert. Ob dies nachhaltig sein kann, ist noch offen. Aktuell ist die Aufwärtsdynamik verloren gegangen. Dies deutet darauf hin, dass das Rekordhoch kurzfristig nicht erreicht werden dürfte.

Gold – neuer Rekord will sich noch nicht einstellen

Nachdem der S&P 500 einige Tage auf der Stelle getreten hat, konnte er in den letzten Tagen wieder zulegen. Auch das bisherige Jahreshoch ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Dieses sollte noch überwunden werden, um den Aufwärtstrend nach der Dow-Theorie zu bestätigen. Dies bedeutet, dass der obere Bereich der alten Widerstandszone noch erreicht werden müsste. Zuletzt waren die Umsätze leicht rückläufig. Die Indikatoren befinden sich weitgehend im überkauften Bereich. Um den beschriebenen Anstieg zu generieren, bedarf es einiger Kraftanstrengung. Dies ist aber nicht ausgeschlossen.

Der DAX verläuft derzeit eher wenig spektakulär. In kleinen Schritten nach oben ist keine schlechte Variante für einen Aufwärtstrend. Entsprechend halten sich die Indikatoren im überkauften Bereich, geben aber keine klassischen Verkaufssignale. Die Umsätze sind zuletzt leicht rückläufig gewesen. Damit geht die Marktbreite verloren. Trotzdem hat es nun erneut ein neues Jahreshoch gegeben, was auf ein gewisses Zutrauen bei den Marktteilnehmern schließen lässt. Die Chancen stehen recht gut, dass die Marke von 16.000 Punkten kurzfristig erreicht wird. Anschließend sollte eine Korrekturbewegung an den Ausbruchsbereich erfolgen. Die saisonale Wahrscheinlichkeit spricht bis Sommer für ein Weiterlaufen des Trends.

