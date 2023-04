Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will die Deutsche Bahn am Freitagvormittag erneut bestreiken. Das kündigte die EVG am Mittwoch an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

