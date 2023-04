11.04.2023 - Waren die Anleger eben noch in großer Sorge um eine Ausdehnung der jüngsten Bank-Pleiten zu einer großen Bankenkrise 2.0, haben sie bereits kurze Zeit später umso entschlossener die vermeintliche Gunst der Stunde genutzt, um voller Zuversicht auf der Käuferseite zu stehen. Es ist schon erstaunlich, wie schnell sich das Finanzbeben wieder gelegt hat. Die jüngsten Geschehnisse werden aber eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen mit sich bringen und dürften die Kreditvergabe der Banken dämpfen.

Der DAX konnte im Berichtsmonat seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und legte im März 1,7 % zu, so dass sich für die ersten drei Monate 2023 ein Plus für die deutschen Standardwerte von 12,2% ergab. Die Werte der zweiten (MDAX) und dritten (SDAX) Reihe hingegen entwickelten sich im März zurück. So verlor der MDAX im März 3,4% und der SDAX 1,7 %. Für das erste Quartal 2023 errechnete sich damit für den MDAX ein Gewinn von 10,1 % und den SDAX von 10,3%.