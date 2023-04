Azubis in Gesundheits- und Pflegeberufen verdienen mehr als 1100 Euro

WIESBADEN (dpa-AFX) - Auszubildende in Gesundheits- und Pflegeberufen haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel verdient. Sie kamen im Schnitt auf 1139 Euro brutto im Monat, wie die Wiesbadener Behörde am Mittwoch mitteilte. In Luft- und Schifffahrtberufen, wie etwa Fluglotsen oder Schiffbauerinnen, waren es 1054 beziehungsweise 1051 Euro. Im Handwerk lagen die Verdienste mit 901 Euro deutlich niedriger. Am wenigsten erhielten Auszubildende in Künstlerberufen, wie Musik, Fotografie oder Grafikdesign mit 783 Euro.

Insgesamt verdienten Azubis im Erhebungsmonat April 2022 im Schnitt über alle Ausbildungsjahre hinweg 1057 Euro brutto im Monat - ohne Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Frauen kamen mit 1101 Euro auf etwas mehr als Männer mit 1022 Euro. Generell steigen die Verdienste mit der Größe des Unternehmens. Firmen mit weniger als 10 Beschäftigten zahlten ihren Auszubildenden durchschnittlich 828 Euro. In Großunternehmen mit 1000 oder mehr Mitarbeitern waren es 1253 Euro brutto im Monat.

In Unternehmen ohne Tarifvertrag gilt seit 2020 eine Mindestausbildungsvergütung, die jährlich angepasst wird. Auszubildende, die 2022 begannen, erhielten im ersten Jahr mindestens 585 Euro brutto im Monat. Bei Ausbildungsbeginn in diesem Jahr sind es monatlich mindestens 620 Euro./mar/DP/zb