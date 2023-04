Ein großer Evolutionsschritt in der Autoindustrie steht an und die deutschen Autobauer loten aus, mit welchem Partner sie diesen Schritt gehen wollen. BMW wird von NVIDIA umworben und ist sich mit Qualcomm handelseins, die elektronische Aufrüstung in Angriff zu nehmen. Ab Mitte des Jahrzehnts sollte in jedem neuen Elektro-BMW ein Gehirn von Qualcomm arbeiten. Die deutschen Autobauer haben ein globales Netz von Zulieferern perfektioniert. Der nächste Innovationssprung hin zu vernetzten und künftig immer autonomeren Fahrzeugen verändert das Verhältnis jedoch komplett. Die wichtigsten Partner werden Chipkonzerne wie Nvidia oder Qualcomm. Sie liefern erst die Ausrüstung, die die Fahrzeuge überhaupt erst intelligent machen.

Der Aufwärtstrend des Aktienkurses von BMW wurde exakt vor einem Jahr durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gebrochen. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte. Die Range wird von der Unterstützung bei 71,15 Euro und vom Widerstand bei 83,93 Euro eingefasst. Anfang Januar 2023 war auch die Aktie von BMW Teil des breiten Anstieges des deutschen Marktes. Bis zur magic Number bei 100 Euro verzeichnete die Aktie ein Kursplus von knapp 19 Prozent. Seit 9. Februar wurde die 100er-Marke getestet und am 12. April signifikant überschritten. In der Zeitspanne von Anfang Oktober 2020 bis heute hat der Aktienkurs somit einen intakten Trend ausgebildet. Die Luft wird zwar dünner, dennoch besteht die Chance auf weiter steigende Kurse. Die erwarteten KGVs in den kommenden drei Jahren liegen ziemlich genau bei 7, was die BMW-Aktie nicht als überteuert erscheinen lässt.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz: