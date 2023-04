TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die großen asiatischen Börsen haben Mittwoch geschwächelt. Die Verluste hielten sich allerdings in Grenzen und das Geschäft verlief mangels wegweisender Impulse ruhig.

Angesichts der wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street habe sich an den asiatischen Börsen eine defensive Haltung etabliert, so Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. An den Märkten herrsche weiterhin Unklarheit darüber, wie es mit der US-Geldpolitik weitergehe. "Marktteilnehmer haben in den letzten Tagen ihre Zinserhöhungserwartungen etwas forciert. Bezüglich der US-Notenbank ist ein Schritt von 25 Basispunkten im Mai fast vollständig eskomptiert", merkten die Volkswirte der Helaba an. Den vom Markt erhofften Zinssenkungen zum Ende des Jahres stünden bislang die Projektionen der US-Währungshüter entgegen: "Demnach könnte das Zinshoch im Mai bei 5,00-5,25 Prozent zwar erreicht sein, das Niveau soll dann aber für eine längere Zeit beibehalten werden."